Ahmet Davutoğlu: Artık milletin sabrını iyice zorlayan bu gidişe kökten çözümün vakti gelmiştir, geçmektedir

Aziz Milletim;

Öncelikle tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını canı gönülden kutluyorum.

İstiklal meşalemizi Samsun’da yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Ülkenin, devletin ve bu toprakların kurtuluşu ve istiklali için millet olarak canımızı dişimize taktığımız, aziz şehitler verdiğimiz zamanlardan bugüne demokrasi, hukuk ve adalet alanında bir çok badireler atlattık.

İnşa ettiğimiz ve bugünlere taşıdığımız cumhuriyetin en temel alameti farikası hukuk devletidir.

Bizler bunu gelecek nesillere alnı açık, vizyonu geniş, medeniyet temelleri sağlam şekilde aktarmanın mücadelesini verdik.

Temiz siyaset reformumuzu engellemek için, seçilmiş son başbakan olarak bizlere kumpas kurulması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte oluşturulan mekanizmalarla bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun temelleri atılmıştır.

Bizlerin hukuk devleti ve sosyal adalet yürüyüşündeki çabalarına rağmen bugün gelinen nokta 28 Şubat ve 27 Nisan vesayetçilerine ve 15 Temmuz cuntacılarına teslim olmayan Türkiye’yi; 1990’ların karanlık aktörlerine, mafya reislerine, insanların malına mülküne çöken bürokratik oligarşi unsurlarına teslim etmeye kalkmışmaktır.

Devlet ve devlet adamları; bu kirli, karanlık, gayrımeşru ilişkilerden hesap sormak bir tarafa parçası gibi hareket ettikçe Türkiye’nin hukuk devleti olma iddiasına hiç kimsenin inancı kalmayacaktır.

Emniyet teşkilatımızın da onuruna halel getirecek görünür, görünmez odakların vesayeti altına girmesinin önüne geçecek şeffaflığa acilen kavuşması gerekir. Aksi halde vaktiyle FETÖ’nün kurduğu paralel yapının ve vesayetinin benzerinin yaşanması ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan teşkilatımızın bir güvenlik sorunu haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Öte yandan özgür ve bağımsız basın, toplumun haber alma hürriyetinin sağlanması için iktidardan bağımsız olmak zorundadır. Basının iktidarın baskısı altında olduğu otoriter rejimlerde bu görevini ifa etmesi mümkün olamaz. İktidarın güdümüne girmiş bir yandaş basın, temiz toplumun önündeki en önemli engellerden biridir.

Aziz milletim

Sözün özü şudur:

Ülkemizde, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi nedeniyle millet can derdine düşmüşken, devlet yönetimindeki acizlikler, illegal ve çirkin ilişkiler de ardı ardına ortaya dökülmektedir.

Yasa dışı faaliyetlere yeterli müdahalenin yapılmaması, makamın kötüye kullanılması gibi neredeyse inkar edilemeyecek delillerle ortada olan olaylar ise ya sessiz kalınarak geçiştirilmekte ya da inkar edilmektedir.

Artık milletin sabrını iyice zorlayan bu gidişe kökten çözümün vakti gelmiştir, geçmektedir. Başta Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Siyasi parti liderlerini ve Sivil Toplum önderleri olmak üzere buradan sesleniyorum;

Bu çürümüşlük ve kokuşmuşluğa son verme adına ivedi olarak yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar şunlardır:

1. Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’nde hem Araştırma Komisyonu, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır.

3. Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şaibe olmamış yetkililerden oluşacak bağımsız bir inceleme heyeti oluşturulmalıdır.

4. İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.

5. Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidirler!

6. Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.

7. Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyaset-illegal yapı ilişkilerinin, siyaset-paralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için siyasi ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır.

Aziz milletim;

Ümidinizi kaybetmeyiniz. Biz buradayız. Hiç şüpheniz olmasın.

Burada ifade etmiş olduğumuz önerileri; Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu varsayımında anlam bulduğunu biliyoruz. Fakat bugünkü yönetim, hukuk devletinden ziyade bir tek parti devleti görüntüsü vermektedir.

Bu Açıdan bu önerilerimizin gerçekleşme ihtimalinin olmadığının da maalesef görüyoruz.

Çünkü bu karanlık olaylara meydan ve fırsat veren zaten şu anki iktidar koalisyonunun zihniyetidir. Bu zihniyet değişmedikçe de karanlıklar derinleşmeye devam edecektir maalesef. Bu sebeple, bir an önce bir erken seçim ile ülkenin kaderinin halkın ellerine ve vicdanına teslim edilmesi kaçınılmazdır!

Ayrıca, bugün buradan ilan ediyorum ki; Biz Gelecek Partisi olarak bugünden itibaren Temiz Siyaset kampanyamızı başlatıyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bu kampanya bir eylem planı çerçevesinde tüm bu konular aydınlığa kavuşana kadar sürdürülecektir.

Değerli vatandaşlarım;

Tüm bu vahim şartlar altında dahi asla, hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmayınız. Geleceğe tam bir güven içinde bakınız.

“Temiz Siyaset”i inşa edeceğiz.

"Temiz ve Özgür Medya” ve “Temiz Devlet”i mutlaka kuracağız. Devletimizi bütün çetelerden ve paralel yapılardan arındıracağız.

Bütün vatandaşlarımızın bayramını tekrar kutluyorum.

İstiklal meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecektir!

Allah’a emanet olunuz.