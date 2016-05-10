Ahmet Çakar Ocak 2016: Beşiktaş şampiyon olursa beni yağlı kazığa oturtun!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, 26 Ocak 2016'da Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Beşiktaş'ın şampiyon olmayacağını öne sürerek, "Beşiktaş şampiyon olursa eğer 3 ihtimal var. Beni çarmıha gerersiniz, çivileri aşağıdaki nalburdan alırsınız veya buraya bir tane kazık getirirsiniz, kazığa gres yağı sürer üstüne oturtursunuz ya da bir kartal getirirsiniz, kartalı omzuma koyarım, ağzıma da bir fıstık alırım, kartal benim ağzımdan fıstığı alır, ağzımla kartal beslerim" demişti. Ancak ligin bitimine iki hafta kala dün Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maç sonrası puan farkının 6'da kalması Beşiktaş'ın şampiyonluğunun neredeyse garanti olması anlamına geliyor.