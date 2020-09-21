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Beşiktaş, Ahmet Çakar'a dava açtı

Çakar, Beşiktaş Başkanı Çebi’yi 'kulüp tarihinin karizmadan en yoksun başkanı' olarak nitelemişti

21 Eylül 2020 13:12

Beşiktaş JK, Ahmet Çakar hakkında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi için kullanığı ifadeler nedeniyle hukuki süreci başlattığını duyurdu.  

Ahmet Çakar’ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için kullandığı sözler gündem oldu. Çakar, Çebi’yi Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı olarak nitelerken “Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız” ifadelerini kullandı. Programın sunucu Ertem Şener, Çakar'dan özür dilemesini istedi. Beşiktaş JK, Ahmet Çakar için hukuksal süreç başlattığını duyurdu. Taraftarlar da Çakar'a tepki gösterdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada  "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin kişilik haklarına saldırada bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Fraport TAV Antalya spor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye ağır sözlerle yüklendi. Siyah beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalacağını iddia eden Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Çebi için “Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi’dir” dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ağır sözlerle yüklendi. Siyah beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalacağını iddia eden Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Çebi için "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir" dedi.

"Spor aklı en az olan başkan"

Çebi'yi Beşiktaş tarihinde spor aklı en az olan başkan olarak niteleyen Çakar, "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" sözlerine yer verdi.

Taraftarlardan tepki topladı

Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu yorumuna büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları; 

 

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