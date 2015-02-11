Ahmet Çakar: Einstein karısına köpek muamelesi yapan aşağılık bir aile reisidir

Pazartesi geceleri Beyaz TV'de ekrana gelen Derin Futbol programında yorumcu olan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi'nin doğum günü nedeniyle başlayan "kişilik" tartışmasında, Hagi için "Karpatların Maradonası" yakıştırması az bile dedi. Program yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı'nın tarihe damga vurmuş isimlere atıfta bulunarak müzik dünyasının efsanelerinden Mozart örneğini vermesi üzerine Çakar da Albert Einstein'dan bahsederek, "Einstein kadar aşağılık bir adam yoktur. Einstein karısını köpek muamelesi yapan, karısını hizmetçi gibi kullanan aşağılık bir adamdır. Ama bu adam dünyanın gidişatını değiştirdi" dedi. (Kaynak: 59saniye.com)