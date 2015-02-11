T24 LogoT24 Logo
Diğer

Ahmet Çakar: Einstein karısına köpek muamelesi yapan aşağılık bir aile reisidir

11 Şubat 2015 14:47

Pazartesi geceleri Beyaz TV'de ekrana gelen Derin Futbol programında yorumcu olan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi'nin doğum günü nedeniyle başlayan "kişilik" tartışmasında, Hagi için "Karpatların Maradonası" yakıştırması az bile dedi. Program yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı'nın tarihe damga vurmuş isimlere atıfta bulunarak müzik dünyasının efsanelerinden Mozart örneğini vermesi üzerine Çakar da Albert Einstein'dan bahsederek, "Einstein kadar aşağılık bir adam yoktur. Einstein karısını köpek muamelesi yapan, karısını hizmetçi gibi kullanan aşağılık bir adamdır. Ama bu adam dünyanın gidişatını değiştirdi" dedi. (Kaynak: 59saniye.com)

ETİKETLER

ahmet çakarderin futbolaşağılıkaile reisieinstein

Diğer Videolar

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24