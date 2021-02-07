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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum...

"Ozan'ın yerine küçük kafalı biri olsaydı bu pozisyon ofsayt olmazdı"

07 Şubat 2021 12:09

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi tek golle mağlup ederken, Sarı lacivertlilerin VAR'a takılan golüne Ahmet Çakar'dan ilginç bir yorum geldi. Çakar, "Ozan'ın (Tufan) yerine küçük kafalı biri olsaydı bu pozisyon ofsayt olmazdı" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Duraklamalarla yaklaşık olarak 100 dakika oynanan derbi mücadelesini kazanan taraf Galatasaray olurken, Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü tartışma konusu oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maçı ve Ozan Tufan'ın attığı golün VAR kararı ile iptal edilmesini değerlendirdi. Mostafa Muhamed'e parantez açan Çakar, "Mostafa adlı bir oyuncu geldi ve skoru aldı götürdü. Belki siz bu satırları okurken tüm Türkiye ya Mostafa şarkısını söylüyor ya da dinliyor olacak. Ama sonuç olarak Galatasaray, Fenerbahçe'yi yine, yeniden Kadıköy'de yendi" ifadelerine yer verdi.

"Fazla pozisyon yoktu"

Maçta fazla pozisyon olmadığını aktaran Çakar, "Yüksek tempo da yok, gerilim de yok. Aslında baktığımızda net fazla pozisyon da yok ama hayati derecede üç puanı alan taraf Galatasaray oldu. Bu da Galatasaray'ın yeni transferi, belki de şu ana kadar ismi ve cismi bilinmeyen ama 75. dakikada o hayati vuruşu ya da çok iyi vuruşu yapan Mostafa oldu" dedi.

"Çeken insan değil ama topa vurulduğu anda düğmeye basan insan"

İptal edilen gole ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Çakar, "Halbuki Galatasaraylı oyuncunun diz bölgesindeki çıkıntıya bakın. Şimdi bunu çeken kim? Çeken insan değil ama topa vurulduğu anda düğmeye basan insan" dedi.

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