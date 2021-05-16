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Spor

Ahmet Çakar: Cumhurbaşkanımız aradı, 'Maç ne olur?' diye sordu

"Akşam dananın kuyruğu kopacak, ne düşünüyorsun?' dedi"

16 Mayıs 2021 13:42

T24 Video Haber Merkezi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumcu Ahmet Çakar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini bayram tebriği için aradığını ve bu konuşmada 'şampiyonluk maçları ne olur?' diye sorduğunu belirtti. 

Çakar Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı;

"Akşam dananın kuyruğu kopacak, ne düşünüyorsun?' dedi"

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Hoca ne olur akşam?' dedi. 'Efendim, çok bıçak sırtı' dedim. 'Doğru, akşam dananın kuyruğu kopacak, ne düşünüyorsun?' dedi. 'Yüzde 51 Beşiktaş' dedim. Çünkü averaj onda. O da 'Ben de' dedi. Eski futbolcu, Cumhurbaşkanı olarak tamam da futbol konuşuyoruz. Ondan sonra işte Kudüs..."

Çakar, "Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tahmini var mıydı?" sorusuna da "Bence de çok kritik' dedi. 'Bakalım akşamı bekleyeceğiz' dedi. Mutlaka o da seyretmiştir" yanıtını verdi. 

Rasim Ozan Kütahyalı da "Erdoğan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu beklemiştir, hasta Fenerbahçeli" yorumu üzerine de Çakar, "Öyle bir söylemedi şimdi, ortamı babalama. Öyle bir konuşmamız geçmedi. Kolay mı on binde bir ihtimal" ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig'de şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

Beşiktaş şampiyonluk sayısını da 16'ya çıkarmış oldu. 

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