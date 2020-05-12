Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu: Yargıtay ve AYM dosyayı hala incelemeye almadı; ağır hukuk kırımına dur demeliler

Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, müvekkilinin "hukuksal bir zorbalıkla" tutuklandığını, tutuklanma gerekçesi olan "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" gerekçesinin "her muhalifi rahatlıkla alıp götürmeye yarayan bir yasa maddesi" olduğunu dosyanın incelenmesi için Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını ancak dosyanın hala arşivde tutulduğunu söyledi.

Altan'ın dosyası ile ilgili gelişmeleri "ağır hukuk kırımı" olarak niteleyen Çalıkuşu, "Eski İstanbul Emniyet Müdürü'ne de aynı suçtan ceza verdiler. 2,5 yıl. Dosyasında 3 yazıdan başka bir şey olmayan yazar Ahmet Altan'a 10,5 yıl. Bu maddenin nasıl keyfi ölçüsüz ve temelsiz kullanılabileceğine çok acıtıcı bir örnek bu. Bu hukuksuzluğu düzeltebilecek olan Yargıtay daha önce inceleyip karar verdiği için çok iyi bildiği dosyayı hala incelemeye almadı. Dosya arşivde Ahmet Altan Silivri'de" dedi.

"Bu ağır hukuk kırımına dur diyecek 3 ayrı yüksek mahkemeden beklemek ve izlemek yerine gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" diyen Çalıkuşu, yeni tip Koronavirüs salgınına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Korona yaşamsal tehdidinin Allah muhafaza olmadık neticelerin doğması halinde sorumluları belli. Onu suç işleyerek yeniden tutuklamak, bunu bile bile dosyayı ele almamak sessizce olup biteni izlemek. Dilerim bir an önce sonuçlanır. Korkunç, altından kalkamayacağımız ağır bir trajediyle yol açmaz"