Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkü'nde Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi

Van Gölü'nün kıyısında bulunan Bitlis Ahlat'ta yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Köşkü kapılarını dış dünyaya açtı. Bugüne kadar cumhurbaşkanlarının kaldığı konutların içinden özel hayata dair çok fazla görüntü verilmezken Ahlat'taki yapıda Cumhurbaşkanı ve ailesinin konaklayacağı odalar ile konuk devlet başkanlarının kalacağı odalar ilk kez görüntülenmiş oldu.

Habertürk'ten Nagehan Alçı, ziyaret ettiği yapıyla ilgili şunları yazdı;

"Ahlat'taki külliVan Gölü'nün üzerinde müthiş bir konumda yer alıyor. Çok büyük algısı yaratmayan ama etkileyici bir yapı. İçeri girince bir koridor ve hemen arkasında insanın nefesini kesen bir göl manzarasına açılan bir teras. Yanlış anlaşılmasın, nefes kesen bir ihtişamdan bahsetmiyorum. Aksine sade, bilinçli bir tevazunun hakim olduğu bir yapı görkemini tabiattan alan bir güzelliğe açılıyor. Masmavi suları ile ışıl ışıl Van Gölü ayaklarınızın altında. İnsanın tüylerinin ürpermemesi imkansız. Terasın sütunlarına Selçuklu mezar taşlarının iki replikası konmuş."

"Gelelim Cumhurbaşkanının konaklayacağı bölüme. Binanın iki farklı konumunda birbirine eş iki ünite hazırlanmış. Biri Cumhurbaşkanı ve ailesi, diğeri de konuk bir devlet başkanı geldiğinde ağırlamak için. Sade ama şık bir daire denebilecek bir alan burası. Bir saray şatafatından ve gösterişten eser yok. İnce uzun bir hol önce dar bir mutfağa açılıyor."

"Ardından küçük, herhangi bir suit otel odasında görebileceğiniz bir oturma odası. Onun yanında iki küçük yatak odası ve en uçta Cumhurbaşkanı ve eşi için hazırlanan ana yatak odası. Çarşaflar ve yastıklar bile konmuş. 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan burada konaklayacak."