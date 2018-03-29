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Ahırda dans eden çift sosyal medyada fenomen oldu!

29 Mart 2018 14:47

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşiyle büyükbaş hayvanların arasında şarkı söyleyip, dans eden maden işçisi sosyal medyada fenomen oldu. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan maden işçisi Namık Kazkondu, eşi Hatice Kazkondu'ya olan aşkını ilginç bir şekilde paylaştı. Yaklaşık 8 ay önce çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Ahırda iş yaparken, eşini dansa davet eden maden işçisi, dans ederken de şarkı söylemeyi ihmal etmedi. Büyükbaş hayvanların şaşkın bakışları arasında dans eden çift, dansın ardından işlerine kaldıkları yerden devam etti.

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sosyal medyafenomenahırda dans eden çiftzonguldak

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