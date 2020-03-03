A Haber muhabiri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na soru soran yabancı gazeteciyle tartıştı

A Haber muhabiri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'a soru soran yabancı gazeteciyle tartıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'a sığınmacıların neden sınıra otobüslerle getirildiğini soran gazeteciyle tartışan muhabir, "İşiniz gücünüz burada provokatörlük yapmak" dedi.

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç'a sığınmacıların neden sınıra otobüslerle getirildiğini soran gazeteci ile A Haber muhabiri arasında basın açıklaması sonrası tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, yabancı gazetecinin sığınmacıların sınıra zorla getirildiğini savunduğunu söyleyen A Haber muhabiri, yabancı gazeteciye Yunanistan'ın sığınmacı kabulünü askıya aldığını hatırlatarak, bunun bir ihlal olduğunu söyledi. Muhabirin sözleri üzerine yabancı gazeteci de "Senin söylediklerini de sorguluyorum. Ama benim Türkiye'deki görevim Türk otoritesini sorgulamak. İş arkadaşlarım da sınırın diğer tarafında Yunan ve Avrupa Birliği otoritelerini sorguluyorlar. Anlıyorsun bunu değil mi" dedi.

Tartışma sırasında bir sığınmacıyı yoldan çeviren A Haber muhabiri, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sordu. Sığınmacının "Taksi tutarak geldim" demesi üzerine muhabir, "Evet burada durmadan bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Muhabirin soruları üzerine tartışmak istemediğini söyleyen İngiliz gazeteci, "Benim işim Türk otoritelerine soru sormak" diyerek uzaklaştı.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet sınırda hattındaki sığınmacıların bulduğu bölgeyi ziyaret ederek bilgi aldı. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki denetimlerden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Malkoç, kendisine, sınırdaki sığınmacıların neden otobüslerle getirildiğini soran yabancı gazetecinin sorusuna "Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok lütfen. Bakın bir insan hakları kuruluyuz. Gelip burada bu milletin fertlerine kurumlarına böyle bir soru sormaya hakkınız yok" diye cevap verdi.

Sığınmacıları takip eden yabancı gazeteci ile yabancı basına çalışan muhabirler gözaltına alınmıştı.