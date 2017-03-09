Ağrı'ya atanan kayyım hüngür hüngür ağladı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Musa Işın, Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlara verdiği yemekte "Annemi çok özlüyorum ama göremiyorum" dedi ve gözyaşlarını tutamadı. İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden alınan Sırrı Sakık'ın yerine kayyım olarak atanan Vali Musa Işın, eşi Tuba Işın ile birlikte Gençlik Merkezinde Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlarla yemekte bir araya geldi. Dünya Kadınlar Gününün batıya özgü bir gün olduğunu hatırlattı. Vali Musa Işın konuşmasında şunları söyledi: "Sizler başımızın taçısınız. Sizler annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız, ailemizin direğisiniz. Toplumumuzun direğisiniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizleri bir günle ifade etmek, sadece bir günde anmak doğru olur mu? Elbetteki doğru olmaz. Bizim her gün sizi anmamız lazım. Her gün annelerimizin, ellerini ve ayaklarını öpmemiz lazım. Lütfen anneleri olanlar, ben yapamıyorum. Ama annemi çok özlüyorum. Annenizin elini öpün, ayağını öpün, sürekli gidin onlara lütfen. Ben annemi çok sevdim ama kaybettim. Babamı erken kaybettim. Annemin sevgisiyle büyüdüm. Annem bana hem annelik hem babalık yaptı. Annemi çok özlüyorum ama göremiyorum." Konuşmasının son bölümüne doğru duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamayan Vali Işın, konuşmasını ara vererek, durarak tamamladı. Vali Işın'ın duygusal konuşması, bazı kadınları da ağlattı.