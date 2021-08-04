Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar eriyor, çamur ve taşlar yerleşim alanlarına geliyor

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzullarının havaların ısınmasıyla eridiği ve eriyen buzulların oluşturduğu akıntının çamur ve taş taşıdığı anlar görüntülendi.

Buzulların bir bomba gibi patlamasının ardından Ağrı Dağı eteklerindeki yerleşim alanlarına çamurla birlikte kaya parçalarının geldiğini söyleyen turizmci ve dağ rehberi Murat Şahin ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'ın arasında bulunan deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 4 bin 900 metresinden sonra başlayan buzullar sıcaklara dayanamadı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ahura Vadisi ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Örtülü köyündeki derelere büyük kayalarla birlikte gelen çamur yöre halkı tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Zirveden gelen çamur ve kayaları görenler hem şaşırdı hem de büyük korku yaşadı. Turizmci ve dağ rehberi olan Murat Şahin de dağdan akan çamur ve kayaları görüntüledi.

Şahin, bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiğini belirterek, "Böyle giderse 5- 10 yıl sonra Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar bile kalmayacak" dedi. Ağrı Dağı eteklerinde yaşayanlar ise bu yil ilk kez gerçekleşen alışılmadık doğa olayını iki kez tanıklık ettiklerini ve bu olaydan büyük bir tedirginlik duyduklarını söyledi.