T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar eriyor, çamur ve taşlar yerleşim alanlarına geliyor

04 Ağustos 2021 10:12

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzullarının havaların ısınmasıyla eridiği ve eriyen buzulların oluşturduğu akıntının çamur ve taş taşıdığı anlar görüntülendi. 

Buzulların bir bomba gibi patlamasının ardından Ağrı Dağı eteklerindeki yerleşim alanlarına çamurla birlikte kaya parçalarının geldiğini söyleyen turizmci ve dağ rehberi Murat Şahin ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi. 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'ın arasında bulunan deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 4 bin 900 metresinden sonra başlayan buzullar sıcaklara dayanamadı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ahura Vadisi ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Örtülü köyündeki derelere büyük kayalarla birlikte gelen çamur yöre halkı tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Zirveden gelen çamur ve kayaları görenler hem şaşırdı hem de büyük korku yaşadı. Turizmci ve dağ rehberi olan Murat Şahin de dağdan akan çamur ve kayaları görüntüledi.

Şahin, bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiğini belirterek, "Böyle giderse 5- 10 yıl sonra Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar bile kalmayacak" dedi. Ağrı Dağı eteklerinde yaşayanlar ise bu yil ilk kez gerçekleşen alışılmadık doğa olayını iki kez tanıklık ettiklerini ve bu olaydan büyük bir tedirginlik duyduklarını söyledi.

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullareriyen buzullarrehber murat şahinağrı

Diğer Videolar

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler eylemlerine devam ediyor; rektörlük binasına 176. kez sırt döndüler

Çelik kapıyı merak edip açtı, ölümden döndü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2021

Serdar Ortaç yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan özür diledi

Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna yanıt: "I love Venezuela"

15 yaşındaki gencin isyanı gündem oldu; "Okusam da işsiz kalacağım, bak saçımda 18 tane ak var; bunun suçlusu bu iktidardır"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24