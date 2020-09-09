Ağrı Dağı’na çıkan dağcılardan çöp tepkisi: Kendini bilmez dağcı geçinenler...

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tırmandıkları Ağrı Dağı’nda çöpleri topladı. Dağcılar çöp atanlara tepki göstererek "Buna hakkınız yok" dedi.

Çöpleri kayaların arasında saklayarak kamufle edenlere tepki gösteren Vanlı dağcılar, tırmanma öncesi bölgede çöp temizliği yaptılar. Dağcıların kendilerine, insanlara, doğaya saygılı olan insanlar olduğunu söyleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Dağcılara özenen kendilerini bilmez dağcı geçinen, doğaya çöp bırakan kendilerine, insanlara, doğaya ve çevreye saygısı olmayan zavallı olanlar var. Özellikle Ağrı Dağı çöp alanına dönmüş" dedi.