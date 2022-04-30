Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan 'bayrak' açıklaması: Trabzonspor , Anadolu'nun sevdasıdır

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada belediyenin Trabzonspor bayrağını indirdiğini iddia eden ve "Bu hassasiyeti sadece Trabzonspor için mi uyguluyorsunuz?” diye soran sosyal medya kullanıcısına verdiği videolu yanıtta, "Belediyelerimiz linç edilmek istendi. Trabzonspor Anadolunun sesidir. Hepimizin temsilcisidir Trabzonsporlu olmasak bile Trabzonspor bizi temsil ediyor. Trabzonspor Anadolunun sevdasıdır" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, belediyenin izin alınarak asılan Trabzonspor bayraklarının, indirildiğini iddia eden kullanıcı, “Patnos/Ağrı’da göreven yapan Trabzonsporlu memur arkadaşlarımız belediyeden izin alarak Trabzonspor bayrağı asmışlar. Daha sonra şikayet sonrası bayrağı belediye indirmiş. Bu hassasiyeti sadece Trabzonspor için mi uyguluyorsunuz?” diye sordu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada tepkilere de neden olan iddia ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, yanında Fenerbahçe ve Trabzonspor bayrağı giymiş iki çocukla birlikte kameralara açıklamada bulunduğu videolu paylaşımına şu notu ekledi.

"Kardeşliğimiz ile bütün oyunları bozduk, bozacağız Nifak sokmak isteyenler umarım utanmışlardır.. Trabzon Ağrı’dır, Ağrı Trabzon’dur Bize her yer Ağrı’dır, Her yer Trabzondur… HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ.. #SampiyonTrabzonspor"

Sayan ayrıca Ağrı Belediyesi'ne, üzerlerinde 'Ağrıspor Trabzonspor kardeştir' yazılı dev Trabzonspor bayrakları astırdı.