T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan 'bayrak' açıklaması: Trabzonspor , Anadolu'nun sevdasıdır

Sayan, Ağrı Belediyesi'ne, üzerlerinde 'Ağrıspor Trabzonspor kardeştir' yazılı dev Trabzonspor bayrakları astırdı

30 Nisan 2022 19:03

T24 Video

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada belediyenin Trabzonspor bayrağını indirdiğini iddia eden ve "Bu hassasiyeti sadece Trabzonspor için mi uyguluyorsunuz?” diye soran sosyal medya kullanıcısına verdiği videolu yanıtta, "Belediyelerimiz linç edilmek istendi. Trabzonspor Anadolunun sesidir. Hepimizin  temsilcisidir Trabzonsporlu olmasak bile Trabzonspor bizi temsil ediyor. Trabzonspor Anadolunun sevdasıdır" dedi. 

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, belediyenin izin alınarak asılan Trabzonspor bayraklarının, indirildiğini iddia eden kullanıcı,  “Patnos/Ağrı’da göreven yapan Trabzonsporlu memur arkadaşlarımız belediyeden izin alarak Trabzonspor bayrağı asmışlar. Daha sonra şikayet sonrası bayrağı belediye indirmiş. Bu hassasiyeti sadece Trabzonspor için mi uyguluyorsunuz?” diye sordu. 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada tepkilere de neden olan iddia ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, yanında Fenerbahçe ve Trabzonspor bayrağı giymiş iki çocukla birlikte kameralara açıklamada bulunduğu videolu paylaşımına şu notu ekledi. 

"Kardeşliğimiz ile bütün oyunları bozduk, bozacağız Nifak sokmak isteyenler umarım utanmışlardır.. Trabzon Ağrı’dır, Ağrı Trabzon’dur Bize her yer Ağrı’dır, Her yer Trabzondur… HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ.. #SampiyonTrabzonspor"

Sayan ayrıca Ağrı Belediyesi'ne, üzerlerinde 'Ağrıspor Trabzonspor kardeştir' yazılı dev Trabzonspor bayrakları astırdı.  

savcı sayanpatnos trabzonsporpatnos bayrakağrı belediyesiSavcı Sayan

Diğer Videolar

CHP'li Erbay'dan iktidara çağrı: Taksici esnafı nefes almak istiyor; seslerine kulak verin

İyi Partili Öztürk: Uçaklardan toplanan üst geçit parası, keyfi uçak konfigürasyonu yerine havacılık altyapısında harcanamaz mıydı?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Rapçi Uzi, hayranının üzerine atlamasıyla yere düştü

HDP'li Gergerlioğlu'dan Van'daki gözaltı görüntülerine tepki: 1990'lı yılları hatırlatmıştır; polis şiddeti toplumu tehdit ediyor

Otomobil çarptı, 1 saat sonra işine döndü: "Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24