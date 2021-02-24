Ağlatan Kafe | Çerkes kültürünün temsicilerinden Psıblen Faruk Kanşat, kendi bestesiyle son yolculuğuna uğurlandı

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Çerkes halkı ve kültürünün önde gelen temsilcilerinden, Köln Çerkes Derneği Başkanı Psıblen Faruk Kanşat (73), memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reyhanlı Yenişehir’de toprağa verilen Kanşat’ın cenaze töreninde, Reyhanlı Çerkes Derneği Başkanı Uğur Pihava ana dilinde bir konuşma yaptı. Törende, Kanşat’ın, ‘Ağlatan Kafe’ adlı bestesi de seslendirildi. Çerkes toplumu üyelerinden, ekonomist Vedat Özdan da, Twitter’daki hesabından, “Psıblen Faruk Kanşat rahmetli oldu ve memleketi olan Reyhanlı-Yenişehir’de, bestecisi olduğu Ağlatan Kafe eşliğinde toğrağa verildi. O artık, dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel bestesiyle tüm Çerkeslerin yüreklerinde yaşayacak” mesajını paylaştı.