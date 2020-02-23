Ağaçtan yemek yemeye çalışan sincabın o anları viral oldu

İngiltere'nin Sheffield kentinde kuşların beslenebilmesi için ağaca asılan yemlikten beslenmeye çalışırken asılı kalan sincap, yemlikle birlikte dönmeye başladı. Sincabın o anları sosyal medyada viral oldu.

Sheffield kentinde Alex Dunigan, kuşları beslemek için ağaca asılan yemliğe tırmanmış bir sincap gördü.

Telefonunu çıkararak o anları kaydetmeye başlayan Dunigan, sincabın yemliğe tutunarak dönmeye başladığını gördü. Görüntülerde, sincabın yemliğin alt bölümüne tutunduğu ve hızlıca döndüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.