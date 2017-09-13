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Ağaçların katledildiği ODTÜ'de polis böyle göbek attı!

13 Eylül 2017 12:58

Oda TV'nin haberine göre, ODTÜ arazi yanından geçecek ve İncek Bulvarı'na bağlanacak olan Konya Yolu'na alternatif yeni bulvarın yol açım çalışmalarında binlerce ağaç katledildi. Ankara Büyükşehir belediyesinin ekipleri 9 saat gibi rekor bir sürede çalışmaları tamamladı. Ağaç katliamının gerçekleştiği sıralarda, ODTÜ ormanında çok sayıda çevik kuvvet polisi görevlendirmişti. Bu olayın ardından polislerin ODTÜ’den oyun havasıyla eğlendiği görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, “ODTÜ, sıradan bir gece görevi” mesajı yer aldı. İşte o görüntüler...

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