T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otel görevlileri Van Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan Van Valisi'nin adına ağaçları kestiklerini söyledi, tutanak tutuldu

28 Haziran 2021 15:44

Van Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını iddia eden otel yetkilileri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Van-Semaverli Kavşak’ta bir otelin önündeki ağaçları kesen otel çalışanlarını gören vatandaş, o anları kaydedip Van Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ''neden kesim yaptıklarını'' sorması üzerine çalışanların, Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını söylediği belirtildi. Otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi.

Vatandaşın görüntüleri Van Büyükşehir Belediyesine ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak, işlem yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi.

vanotelağaçkesimvan valisiMehmet Emin Bilmez

Diğer Videolar

Afganistan'dan gelen vatandaş: Uçakların altında kalan insanlar vardı

Trafikte yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Polisten kaçan kamyonet sürücüsü, TEM'de ters yönde ilerledi

A Haber, Taliban'ın sözcüsünü yayına bağladı: ‘Türkiye kardeş ülke’

11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24