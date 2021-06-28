Otel görevlileri Van Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan Van Valisi'nin adına ağaçları kestiklerini söyledi, tutanak tutuldu

Van Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını iddia eden otel yetkilileri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Van-Semaverli Kavşak’ta bir otelin önündeki ağaçları kesen otel çalışanlarını gören vatandaş, o anları kaydedip Van Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ''neden kesim yaptıklarını'' sorması üzerine çalışanların, Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını söylediği belirtildi. Otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi.

Vatandaşın görüntüleri Van Büyükşehir Belediyesine ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak, işlem yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi.