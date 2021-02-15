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Afyonkarahisar'da 5 litrelik ayçiçek yağı hırsızlığı!

“Şikâyetçi olmayacağım"

15 Şubat 2021 14:34

Afyonkarahisar’da bir apartman önünde son günlerde fiyatı sürekli artan ayçiçek yağının çalınma anları bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne babası ile yolda yürüyen iki çocuktan birisinin apartman kapısı girişinde bulunan 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Kapısının önünden ayçiçek yağı çalınan vatandaş ise, kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını belirtti. 

 

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, ayçiçek yağı son dönemde Türkiye'de artan gıda fiyatlarının en önemli göstergelerinden biri oldu. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı marketlerde en düşük 60 TL ile 85 TL seviyesine kadar yükselirken, Türkiye'nin birçok kentinden ayçiçek yağı hırsızlık haberleri geliyor.

En son sıvı yağ hırsızlığı ise Afyonkarahisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki gün önce yaşandığı öğrenilen ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir aile iki çocuğu ile kaldırım kenarında yürüyor. O esnada bir apartman önünde duran ayçiçeği yağını gören anne ve baba bir süre duraklayıp, ayçiçek yağına bakarak bir şeyler konuşuyor. Daha sonra aile oradan uzaklaşıyor. Çok geçmeden ailenin yanındaki çocuklardan birisi geri geliyor ve ayçiçek yağını alarak hızla uzaklaşıyor.

“Şikâyetçi olmayacağım"

Kapısının önünden ayçiçek yağı çalınan vatandaş ise, kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını belirterek şunları söyledi;

"Benim iş yerim evimin altında bulunuyor. Ayçiçek yağını kapının önüne bırakıp, dükkâna bakıp çıkacaktım. Dükkândan çıktıktan sonra ayçiçek yağının olmadığını fark ettim. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimizde ailesiyle birlikte buradan geçen bir çocuğun yağı aldığını gördüm. Yağı çalanlar hakkında şikayetçi olmayacağım. Başımızın gözümün sadakası olsun. Burada üzüldüğüm tek şey küçük bir çocuğun buradaki hırsızlığa alet edilmesi."

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