Afyon'da nesli tehlike altındaki kara akbaba ölümleri: Doğaya bırakılan zehirli etlerden olduğu düşünülüyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUREM), Afyon'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 7 kara akbabanın zehirlenme sebebiyle ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Zehirlenmelerin, yırtıcı memelileri öldürmek amacıyla doğaya atılan zehirli etlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

AKUREM'den yapılan açıklamada, yaşanan akbaba ölümlerinin ekolojik denge açısından ciddi boyutları olabileceğine değinilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar ili Üçler Kayası Keçili mevkiinde, IUCN Kırmızı listede yer alan, nesli tehlike altında ve koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 7 birey (4 dişi, 3 erkek), kimliği henüz belirsiz şahıs ya da şahıslarca yırtıcı memelileri öldürmek maksadıyla atıldığı tahmin edilen zehirli etleri tüketerek, insafsızca öldürüldüler. Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine haberdar olduğumuz vakada, yaptığımız incelemelerde hızlı etki gösteren, güçlü bir rodentisit (fare zehiri) kullanıldığını tahmin ediyoruz. Zehirin ayrıntısı Etlik Araştırma Enstitüsüne göndereceğimiz numunelerden tespit edilecektir."

"Tükenme tehlikesi altındaki popülasyona büyük bir darbedir"

"Yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen ve ekolojik sağlığın sürdürülebilirliğini destekleyen akbabaların koruma altında olmalarına rağmen yaşanan bu vahşet, hem büyük bir insanlık ayıbı hem de tükenme tehlikesi altındaki popülasyona vurulan büyük bir darbedir.

Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri öldürmek amacı ile çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir. Benzer toplu ölüm vakalarına daha önce ilimizin önemli yaban hayatı koruma alanlarından olan Akdağ da da rastlanmıştır. 200 metrekarelik bir alanda çiftler halinde ölüleri bulunan akbabaların üreme sezonundaki kayıpları, yuvalarda kalan yumurtaları aklımıza getirmekte ve acımızı katlayarak artırmaktadır."

"Yeniden karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınmalı"

"Yaban hayvanlarının yaşadığı doğal alanlarda, hayvan yetiştiriciliği yapan duyarsız şahısların gerekli önlemleri alarak hayvan sürülerini korumak yerine, yırtıcı memelileri zehirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmaları insanlık suçu olmasının yanı sıra Kara avcılığı kanunu 24. Maddesine göre 1-3 yıla kadar hapis ve adli para cezası olan ağır bir suçtur. Bu tür vakalar ile yeniden karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınmalı, bu olayın fail ya da failleri de bulunarak cezalandırılmalıdır. Doğa ve yaban hayatı insan memnuniyetine feda edilemeyecek kadar değerli, yok oluşu ise geri döndürülemeyecek kadar tehlikelidir"