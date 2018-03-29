Afrinli "ÖSO' talan etti" dedi; Habertürk'teki tercüman 'YPG' diye çevirdi!

Habertürk'te 27 Mart'ta yayımlanan "Afrin Özel" programında konuşan Afrinliler, 'Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kentte yaptıklarını anlattı. Afrinliler, "ÖSO' talan etti" derken çevirmen ÖSO'yu 'YPG' diye çevirdi. Veyis Ateş'in Çobaney'de Afrinlilerle yaptığı röportajlar, Habertürk TV'nin Afrin Özel yayınında yayınlandı. Habertürk TV'nin resmi YouTube kanalından izlenebilen 27 Mart 2018 tarihli programda, röportaj verenlerin sözleri çevirmen tarafından manipüle edildi. Diyaloğu bianet Kurdî kontrol edip Türkçeleştirdi. Afrinliler ÖSO'nun mallarını çaldığını anlatırken AFAD yeleği giyen çevirmen bunları yayına “YPG yaptı” diye çevirdi.