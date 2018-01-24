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Afrin'e operasyonu protesto etmek isteyen 11 kişi tutuklandı

24 Ocak 2018 14:59

İstanbul Kadıköy'de, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadıköy'de 21 Ocak'ta bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için toplanmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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