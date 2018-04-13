Kübra Par ile 'Açık ve Net' programına katılan Numan Kurtulmuş “Afrin'e giden sanatçıları politik görüşlerine göre seçmedik” diyerek şunları söyledi: "Hayır şimdi oraya katılan arkadaşlarımızın bildiğim kadarıyla siyasi görüşlerinde de farklılıklar var, meselenin buraya çekilmesi yanlış. Hayatın tamamı siyasetten ibaret değildir, ama milleti ortak noktada buluşturan bazı hususlar vardır. Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye'de yapılan mücadeleye halkın tamamı destek veriyor. Dolayısıyla bunu siyasi kamplaşma meselesi olarak görmemek gerekiyor. Biz ülke yönetiyor olmamıza rağmen biz de o cephenin kurallarına uyarak gıttık, gitmek isteyenlere de destek veririz.