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Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' bombalandı

31 Ocak 2018 21:32

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı 'anıt', silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanarak imha edildi. AA'nın aktardığı habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına 'Öcalan Anıtı' inşa edildiği belirlendi. 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen ve Öcalan posterinin yer aldığı anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Yapının SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı.

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