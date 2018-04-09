Afrin operasyonuna destek için sınıra giden ünlülerden 'Türkiye Marşı'

Aralarında Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı, Erhan Güleryüz, Orhan Hakalmaz, Bengü, Ece Seçkin, Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli'nin de bulunduğu ünlüler, Zeytin Dalı'na destek için yaptıkları sınır ziyaretinin ardından, 'Türkiye Marşı' hazırladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "15 Şubat ve 1 Mart'ta daha Afrin operasyonunun başlarında, Mehmetçiğimizin ve sınırdaki vatandaşlarımızın yanına, moral vermek amacıyla giden, Mehmetçiğimizin sofrasına oturan, sınırdaki köylerimizde vatandaşımızla kucaklaşan biz sanatçılar ve sporcular, bu güzel ülkenin insanının ve onun bağrından çıkan Mehmetçiğimizin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Özellikle vatan evlatları Mehmetçiğimizin her daim yanında olduğumuzu gösteren 'Türkiye Marşı'mızı, Türkiye'nin samimi insanlarına hediye ediyoruz. Dillerimizde yaşaması ve her bir sözünün hayatımıza anlam katması umudumuzla marşımızın nakaratı ile 'Hep birlikte Türkiye'yiz biz' diyoruz."