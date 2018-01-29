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Afrin operasyonuna destek için kardan tank yaptılar

29 Ocak 2018 16:21

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Zeytin Dalı harekâtına destek olmak için kardan tank yaptı. Kartepe kayak merkezinde geçen günlerde 40 metre uzunluğunda yılan yaparak tatilcilerin ilgisini çeken İbrahim Kurt ve Selman Süzer bu kez 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek olmak, askerlere moral vermek için kardan tank yaptı. Sakarya'dan Kartepe'ye gelerek 2 gün boyunca uğraşıp kardan tank yapan 2 arkadaş, daha sonra tankı boyalarla şekillendirdi. Kayak merkezine gelen tatilciler tankın önünde fotoğraf çekildi.

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