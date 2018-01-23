Afrin Harekatı'nda 4.gün: Burseya Dağı bombalanıyor

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında 4. gün... Dün akşam itibarıyla 15 nokta terör örgütünden alındı. Afrin'in kritik önemdeki Burseya Dağı'nda operasyonlar devam ediyor. Burseya Dağı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Topçu birlikleri ise sabah saatlerinden bu yana aralıklarla Afrin'deki terör hedeflerini vuruyor. TSK, Afrin'in yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere de hava operasyonu düzenledi. Karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu.