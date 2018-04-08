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Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?

08 Nisan 2018 13:57

Kenya'nın güneybatısında dev bir çatlak oluştu. Bilim insanları bunun Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Daily Nation'un Youtube kanalındaki videoya göre, Kenya'nın güneybatısında kilometrelerce metre uzunluğunda bir çatlak oluştu. Çatlağın derinliğinin 15 metre, genişliğininse 20 metre olduğu belirtildi. Dev çatlak, bilim insanları tarafından Afrika ikiye bölünmesi sürecinin başlangıcı olabileceği şeklinde yorumlandı. Buna göre, kıta 50 milyon yıl sonra iki parçaya ayrılabilir.

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