Afrika'dan geliyor; uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı!

Afrika'dan gelen çöl tozları yeni tip Koronavirüs'le birlikte daha tehlikeli olabilir. Uzmanlar, çöl tozlarının yeni tip Koronavirüs benzeri belirtilere yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, akciğerleri etkilediği bilinen çöl tozları nedeniyle 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu gelecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyarırken, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Yunanistan ve Bulgaristan’da etkili olacağını, Türkiye'de ise Trakya ve Kuzey Ege'de hafif görüleceğini belirtti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise tozun beraberinde getirdikleri arasında birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenlerin olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit,önemli açıklamalarda bulundu. Macit, özellikle hafta sonu etkili olması beklenen sıcak havaya karşı halkı uyararak, "Yüksek basınç merkezinin etkisiyle önümüzdeki hafta ortasına kadar, herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Buna bağlı olarak 14-16 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan ve Bulgaristan’da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebilir. Ancak ülkemizde sadece Trakya ile Kuzey Ege’de hafif olmak üzere toz taşınımı görebiliriz. Özellikle yer seviyesinde bunun etkilemesini beklemiyoruz. Hayatı önemli derecede etkileyecek toz taşınımını Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak beklemiyoruz" dedi.

'Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak'

Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hafta sonu için sıcak hava dalgası uyarısında bulunduklarını hatırlatarak, "Buna bağlı olarak hafta sonunda ve önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 10 ile 13 derece üstünde seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda hava Ankara’da 35 derece civarında olacak, İstanbul’da 33 derece, İzmir’de 37-38 derece civarında sıcaklık görülecek. Yine Ege bölgesinde 37-39’lar, Akdeniz bölgesinde 37-38 dereceler, Marmara bölgesinde Sakarya ve Balıkesir’de 38 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde, dolayısıyla sıcak havanın özellikle hafta sonunda ve önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdumuzun büyük bir kesimini etkileyeceğinden, vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarmak istiyorum. Yağış beklemiyoruz. Bütün bölgelerimiz az bulutlu ve açık geçecek" diye konuştu.

'Çöl tozu da solunum ve akciğerleri etkiliyor'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise toz taşınımının yeni tip Koronavirüs'ü getireceğine dair bilimsel veri olmadığını söyledi. Nadirler, çöl tozlarının da Koronavirüs gibi, üst solunum yollarında etkili olup, akciğere indiğini aktardı. Nadirler, "Çöl tozu başlı başına bir iritan madde, solunum yollarında akut iritasyona neden olur. Özellikle ilk başta üst solunum yolunda burunda akma, boğazda tahriş, öksürük gibi belirtiler verir. Toz tek başına gelmiyor, tozun beraberinde getirdikleri de var. Birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenler de hava akımının da yüksek olması sebebiyle rahatlıkla bizlere ulaşabilir. KOAH, anfizem, astım gibi akciğer hastalıkları olanlarda risk daha yüksek, direkt akciğerlere alınıyor ve kan dolaşımına geçiyor. Dolaşım ve kalp hastalığı olanlara da zarar veriyor. Bağışıklık sistemi düşük olanlarda risk daha yüksektir" dedi.

'Çöl tozunda dışarıya çıkmayın'

Standart maskelerin çöl tozundan korumayacağını söyleyen Nadirler, "Koronavirüs birkaç aydır hayatımıza girdi, bununla alakalı bilimsel çalışma yok. Bazı bakterilerin bu yolla taşınarak enfeksiyon riskini artırdığı söyleniyor. Standart maskeler virüsten bile yüzde yüz korumuyor. Daha profesyonel maskeler kullanmak lazım. Çöl tozu için de normal maskelerde risk yüksektir. Çöl tozu geldiğinde kapı, pencere kapalı bir şekilde evde kalmak lazım, risk grupları hava güzel diye dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.

'Koronavirüs benzeri belirtilere yol açabilir'

Türkiye'ye doğudan gireceği belirtilen çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacağının açıklanmasının ardından, Koronavirüs salgını sebebiyle solunum yolu hastalıklarının dikkat çektiği dönemde endişeler çoğaldı. Çöl tozlarıyla birlikte kişilerde Koronavirüs benzeri belirtilerin oluşabileceğini söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, "Kişiler semptomları karıştırabilirler. Çöl tozları kronik hasta grubunda sıkışıklığı arttırabilir. Öksürük ve nefes darlığı artabilir ki bu da 'Covid-19' salgınında gördüğümüz bulgularla benzeşiyor. Buradaki ayırıcı tanıyı ancak hekim yapabilir. Aynı zamanda bu semptomlara ateşin eşlik edip etmemesi belirleyici olabilir" dedi.

Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton toz farklı kıtalara hareket ederken, Türkiye'ye doğudan girecek olan çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacağı açıklandı. Koronavirüs salgını sebebiyle solunum yolu problemlerinin gündeme geldiği dönemde, etkisini gösterecek çöl tozlarıyla ilgili endişeler çoğalırken, uzmanlar kronik akciğer rahatsızlıkları olan kişileri bu dönemde maske takmadan dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan çöl tozlarıyla birlikte kişilerde koronavirüs benzeri belirtilerin oluşabileceğini söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, "Kişiler semptomları karıştırabilirler. Toz bulutu veya çöl tozları kronik hasta grubunda sıkışıklığı arttırabilir. Öksürük ve nefes darlığı artabilir bu da 'Covid-19' salgınında gördüğümüz bulgularla benzeşiyor. Buradaki ayırıcı tanıyı ancak hekim yapabilir. Aynı zamanda 'Covid-19' enfeksiyonunda ateş bizim için çok belirleyicidir. Yüksek ateş, yüzde 80 oranında görülen bir semptomdur. Dolayısıyla bu belirtilere ateşin eşlik etmemesi ayırt edici olabilir" diye konuştu.

'Nefes darlığı, öksürük artışı yaşanabilir'

Çöl tozlarının etkin olacağına dair pek çok açıklama yapıldığını söyleyen Dr. Atasever, "Meteorolojiden bu haberleri aldık. Bahar geçişlerinde dönem dönem çöl tozlarına maruz kalınması nedeniyle özellikle akciğer hastalıkları olan kişilerde zor dönemler geçiriyor. Bu hafta sonu için de benzer bir açıklama yapıldı. Kronik solunum yolu KOAH ve astım gibi hasta gruplarında bu risk faktörü solunumsal şikayetleri artırıyor. Nefes darlığı, öksürük ve tıkanmada artış karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada tanısı olan hastaların ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekiyor. Aynı zamanda kurtarıcı ilaç dediğimiz takviyeler alınabilir. Bu dönemde tedbiri de elden bırakmamak lazım. 'Covid-19' virüsü nedeniyle kullandığımız maskeler bu süreçte kurtarıcı olacaktır" diye konuştu.

'Maske koruyucu bir bariyer'

Bu dönemde maske olmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Atasever, "Maske solunum yolu rahatsızlığı olanlar için koruyucu bir bariyer ve mutlaka olması gerekiyor. Sıvı tüketiminin koruyuculuğa doğrudan bir etkisi yok ancak sıcaklıkların arttığı bu dönemde bol su içmek faydalı olacaktır. Özellikle kronik solunum yolu olan hasta grubunun toz maruziyetinin olacağı dönemde mümkün oldukça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz, kapalı ve temiz bir ortamda kalmalarını öneriyoruz. Tabii ki çıkmak zorunda olan hasta grubu maskeyle çıkmalı fakat mümkün olduğu kadar dış ortama temas etmemeliler" ifadesini kullandı.