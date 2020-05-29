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Afrika'da felakete yol açan çekirge istilası Hindistan'da da görüldü

29 Mayıs 2020 10:29

Hindistan'da, Koronavirüsten dolayı zor günler geçiren çiftçilerin şimdide de başı çekirgelerle dertte.

Dev çekirge ordularının tarım alanlarındaki istilası yüzünden ülke genelinde 50 bin hektarlık alandaki mahsülün zarar gördüğü tahmin ediliyor. Durumdan en fazla etkilenen bölge Rajastan oldu, doğal afet çöl çekirgelerine daha önce rastlanmayan bölgelere kadar uzandı.

Uzmanlar Asya için şubat ayında uyarılarda bulunmuştu. Afrika'da ise bazı ülkeleri çoktan saran çekirge istilası, kara kıtanın son 70 yılının en büyük felaketi olarak nitelendiriliyor.

 

Kaynak: Euronews

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hindistanafrikaçekirge istilasıRajastan

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