AFP Türkiye Bürosu'na grev ilanı asıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Agence France Presse (AFP) Türkiye Bürosu arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı ve işyerine grev ilanı asıldı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş “Üyelerimizi hayat pahalılığının altında ezdirdiğimiz bir sözleşmeye imza atmamız da asla beklenmesin. Bugün burada grev kararını asacağız. İşveren, taleplerimizi karşılayacak makul bir teklifle gelmezse önümüzdeki günlerde grev yapmaktan da geri durmayacağız” dedi.

TGS ile AFP arasında, 3 ayı aşkın bir süredir toplu iş sözleşmesi imzalamak için müzakere yürütülüyordu. Müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine AFP’nin İstanbul bürosuna alınan grev kararı asıldı.

"Gerçek enflasyonun yüzde 30’ları geçtiği bir tabloda çalışanlara teklif yüzde 11"

İşyeri önünde “Hakkımızı istiyoruz” pankartı taşıyan basın emekçileriyle beraber açıklama yapan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, şunları belirtti:

“Türkiye’de her ne kadar ‘kriz yok’ dense de gıdaya, giyime, kiraya, elektriğe yapılan zamlar hepimizin hayatını zorlaştırmakta, ay sonunu getirmekte güçlük çekmekteyiz. TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun yüzde 19 olduğu, gerçek enflasyonun yüzde 30’ları geçtiği bir tabloda işveren temsilcilerinin çalışanlara teklifi sadece yüzde 11. AFP Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımız fahiş ücret artışları talep etmiyor, sadece enflasyon karşısında ücretlerini korumaya çalışıyorlar. Ne mi Türkiye’deki enflasyon? Sizlere birkaç örnek vereyim: Ağustos ayında süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde 13,76, sebze ve meyvedeki artış yüzde 12,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,67. Ocak ile ağustos arasındaki enflasyon yüzde 30,39.

"Fransa’dan örnekler verildi, Türkiye ofisindekilerin çok iyi şartlarda olduğu anlatıldı"

Bu rakamlar, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından tespit edilen rakamlar. Baskılanmayan, vatandaşın yani bizlerin karşısına çıkan gerçek rakamlar. Toplu iş sözleşmesi masasında işveren temsilcilerine bunları defaatle anlatmaya çalıştık. Ancak buna rağmen karşımıza resmi enflasyonun yarısı ile gelindi. Fransa’dan örnekler verildi, Türkiye ofisinde çalışanların çok iyi şartlarda olduğu anlatıldı. Sadece son üç yılda Türk lirasının euro karşısında yüzde 35 eridiği görmezden gelindi.

"Grev önlüklerimizi giyip taleplerimiz karşılanana kadar mücadele edeceğiz"

Biz elbette bu işin toplu sözleşme masasında diyalog yoluyla çözülmesi taraftarıyız. Ama üyelerimizin hakkını alamadığımız, onları hayat pahalılığının altında ezdirdiğimiz bir sözleşmeye imza atmamız da asla beklenmesin. Bugün burada grev kararını asacağız. İşveren, taleplerimizi karşılayacak makul bir teklifle gelmezse önümüzdeki günlerde grev yapmaktan da geri durmayacağız. Grev önlüklerimizi giyip taleplerimiz karşılanana kadar mücadele edeceğiz.”