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AFP, ABD'nin "kaygı duyuyoruz" dediği Afrin'deki yağmalamayı görüntüledi

20 Mart 2018 15:27

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıkladı. Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada, "Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor" ifadesi yer aldı. CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Afrin'e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye aldıklarını, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını" söyledi. "Bazı grupların verilen emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabileceğini" ifade eden Kalın, Afrin'de halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

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