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Afganistan'dan tahliye edilen kafileden Doğan Özlük: Taliban'ın Kabil'e yaklaşacağı öngörüldüğünde güvenli alana nakledildik

Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

16 Ağustos 2021 18:08

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, Taliban Kabil'e yaklaştığında güvenli alana nakledildiklerini söyledi.

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak. Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

"Taliban'ın Kabil'e yaklaşacağı öngörüldüğünde güvenli alana nakledildik"

Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, "Kabil'e yaklaştıkları öngörüldüğünde ilgili kuruluşlar bizimle daha öncesinden, uygun saatlerde emniyetli, güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar, özellikle kamu çalışanları. Dün gece Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz tahliye olduk.  Duvarı aşıp yurt dışına gitmek isteyen yolcular oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemleri yaptılar. Bundan dolayı birkaç saatlik gecikme oldu. Biz de uçaktan onları gördük. THY uçağının önüne gelen olmadı. Uçakta bekledik, geç kalktık. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Üç dört saat uçakta bekledik. Ben orada öğretmenim. Öğrencilerimle irtibattaydım. Onlarla sürekli whatsapp ile görüşüyordum. Şehir içinde şimdilik çatışma ya olmadı ya da çok az oldu. Havaalanları, bankalarda yoğunluk oldu. Onun dışında sessiz olduğunu duydum.  Karantina varsa yapmamız gerekeni yapacağız. Ben Eskişehir'e döneceğim." dedi.

"Biz askeri havalimanı tarafındaydık, sivil taraf çok kötüydü"

Mühendis Cem Ayşen ise, "Daha dün öğlen normal işimizdeydik. Şantiyeciyim. Öğleden sonra patladı. Her yerden askerler ve silah sesleri gelmeye başladı. Sonradan tahliye uçakları geldi, sabah gelmeye başladık. Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. " diye konuştu.

THYAfganistanKabil'den gelen Türk vatandaşları

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