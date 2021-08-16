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Afganistan'dan gelen vatandaş: Uçakların altında kalan insanlar vardı

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil’den binen 324 yolcu İstanbul’a getirildi

16 Ağustos 2021 21:36

Afganistan’da Taliban’ın Kabil'e girmesinin ardından Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi. Afganistan gelen ve İstanbul Havalimanı’nda konuşan bir Türk işçi uçakların altında ezilen insanların olduğunu söyledi. 

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY’ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı’na indi. Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil’den binen 324 yolcu İstanbul’a getirildi.

Afganistan’dan gelen ve İstanbul Havalimanı’nda TELE1’den Fırat Yeşilçınar'a konuşan bir Türk işçi, uçakların altından ezilen insanların olduğunu anlattı ve şöyle dedi:

“Apar topar tahliye olduk, sivillere herhangi saldırı olmadı. Ancak halk ayaklandı. Havalimanında aşırı yığılma var, uçaklarından altında kalan insanlar oldu. Havalimanı içinde ABD ve Türk askerleri vardı, kontrollü şekilde çıktık.

Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na indikten sonra test yapılacağı ve gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya gireceği belirtildi.

Türk vatandaşları 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek. Gelenlere ‘karantinada kalacaklarına’ dair bir imza atılırken, ancak vatandaşların imzadan sonra yakınlarına sarıldığı görüldü.

Kaynak: TELE1

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