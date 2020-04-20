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Afganistan'daki Darul Aman Sarayı, Covid-19 nedeniyle hastaneye dönüştürüldü

20 Nisan 2020 14:36

Afganistan'da bulunan Darul Aman Sarayı, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüldü.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Afganistan'da tedbirler arttırılıyor. Başkent Kabil'de yer alan ve 1920'lerin başlarında Kral Emanullah Han tarafından yaptırılan Darul Aman Sarayı, Koronavirüs'le mücadele kapsamında enfekte olan hastaların tedavisi için hastaneye dönüştürüldü. Halk Sağlığı Bakanı Ferozuddin Feroz yaptığı açıklamada, tarihi sarayın 200 yatak kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Çatışmalarda ağır hasar alan ve 2019'da yeniden inşa edilen Avrupa tarzı saray, hükümet yetkililerinin toplantıları ve üst düzey misafirler için konuk evi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştı. Sarayın ülkede salgın bitene kadar Koronavirüs'e yakalanan hastalar için hizmet vereceği belirtildi. Hükümet, ülkede Covid-19'un yayılmasını kontrol altına almak için virüsten etkilenen hastalara hizmet vermek üzere çok sayıda tecrit merkezi ve sağlık kliniği kurdu.
Ülkede Mart ayının sonundan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanırken halka sık sık "evde kal" çağrıları yapılıyor.
Öte yandan Afganistan'da açıklanan son verilere göre ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 3'ü doktor olmak üzere 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken toplam vaka sayısının bin 26'ya yükseldiği bildirildi.

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