Afganistan'da uçaktan düşen insanların görüntülerini çeken gazeteci o anları anlattı: Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu

Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan’dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, “Afganistan’dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA