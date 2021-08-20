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Afganistan'da uçaktan düşen insanların görüntülerini çeken gazeteci o anları anlattı: Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu

"Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi"

20 Ağustos 2021 19:56

Afganistanlı Gazeteci Tariq Majidi, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle Afganistan’dan kaçmak isteyen vatandaşların uçaktan düşme anlarını anlatarak, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi” dedi.
 
Afganistan’da Taliban başkent Kabil’e girdikten sonra binlerce Afgan vatandaş ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı’na akın etti. Afgan Gazeteci ise bir görüntüyü dünyaya servis etti. Havalimanı’ndan havalanan uçağa tutunan 3 Afgan’ın uçaktan düşerek hayatını kaybettiği görüntüleri yayınladı. Gazeteci Majidi o anları anlattı.
 
Majidi, Kabil’deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, “Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi. Taliban’ın Kabil'e girmesiyle Kabil'deki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan’dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler. Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı” dedi.
 
Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan’dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, “Afganistan’dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım” şeklinde konuştu.
 
Kaynak: İHA
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