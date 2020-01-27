Afganistan'da düşen uçağın görüntüleri yayınlandı.

Reuters'ın haberine göre Afganistan'da devlete ait olan Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçağın Gazni vilayetinde düştüğü belirtildi. Ghazni vilayet sözcüsü Arif Noori, "Ariana Afghan Havayolları'na ait bir Boeing uçak yerel saatle 13.10'da düştü" dedi.

Herat kentinden başkent Kabil'e giden uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi.

Nuri, uçağın teknik sorun nedeniyle alev aldığı ve ardından düştüğünü söyledi. Bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre ise Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.

Yetkililer düşen uçağın yolcu uçağı mı yoksa askeri uçak mı olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Öte yandan Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladı.