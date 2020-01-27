T24 LogoT24 Logo
Haberler

Afganistan'da düşen uçağın görüntüleri yayınlandı

27 Ocak 2020 17:47

Afganistan'da düşen uçağın görüntüleri yayınlandı.

Reuters'ın haberine göre Afganistan'da devlete ait olan Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçağın Gazni vilayetinde düştüğü belirtildi. Ghazni vilayet sözcüsü Arif Noori, "Ariana Afghan Havayolları'na ait bir Boeing uçak yerel saatle 13.10'da düştü" dedi.

Herat kentinden başkent Kabil'e giden uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi.

Nuri, uçağın teknik sorun nedeniyle alev aldığı ve ardından düştüğünü söyledi. Bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre ise Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.

Yetkililer düşen uçağın yolcu uçağı mı yoksa askeri uçak mı olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Öte yandan Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladı.

ETİKETLER

afganistanuçak

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24