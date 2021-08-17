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Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti: "Biz, kendi hakkımızı istiyoruz"

"Sosyal ve siyasi güvenliğin sağlanmasını iş ve eğitim hakkımızın verilmesini istiyoruz"

17 Ağustos 2021 14:29

Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto ederek, Taliban'dan haklarını tanımasını istedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Başkanlık Sarayı önünde bir araya gelen 4 kadın, Taliban'ı protesto ederek, Taliban'dan haklarını vermesini istedi. Afganistan Dışişleri Komisyon Üyesi Meryem Saba tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, 4 kadının Başkanlık Sarayı önünde Taliban'ı protesto ettiği ve Taliban askerlerinin kadınlara müdahale etmediği görüldü.

Taliban'dan kendi haklarının verilmesini isteyen kadınlar, "Biz, kendi hakkımızı istiyoruz. Sosyal ve siyasi güvenliğin sağlanmasını iş ve eğitim hakkımızın verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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