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Afganistan'a pandemi ile mücadele için yardım malzemeleri gönderildi

11 Haziran 2020 11:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak olan TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu defa Afganistan'a ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderildi. Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın yürürlüğe girmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen sonrasında adım atıldı ve pandemi ile mücadele için Afganistan'a yardım malzemeleri gönderildi. Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M tipi kargo uçağına yüklendi. Gönderilen sağlık malzemeleri arasında 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Covid-19 tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı yer alıyor. Ayrıca 3 bin 500 kutu ilaç ve 25 bin atılabilir N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemeleri de yardım paketleri içine konuldu.

Afganistan'a gönderilen kargo paketleri üzerinde Hz. Mevlana'nın sözlerine yer verildi. Hem Türkçe hem de gideceği ülkenin dili ile, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" yazısı kullanıldı. Ayrıca Afgan heyet de askeri havalanına geldi ve gönderilen yardım malzemelerini yerinde gördü.

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