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AfD, Cem Özdemir'i şikâyet edecek

25 Şubat 2018 17:46

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında şikâyette bulunmaya hazırlanıyor. lAmanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikâyet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. AfD'nin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Bernd Baumann Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydetti. AfD'nin suçlamalarda bulunmasına şaşırmadığını ve bunu beklediğini belirten Cem Özdemir Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, AfD'nin "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi. Özdemir "Konuşmasının ardından toplumun her kesiminden gelen destek" için ise minnettar olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. AfD, Türkiye'de serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in köşe yazılarını Alman Meclisi'nin gündemine taşımıştı. AfD meclis grubu tarafından sunulan önergede Deniz Yücel'in 2011 ve 2012 yıllarında die tageszeitung'da (taz) yazdığı iki köşe yazısının Alman hükümeti tarafından "kınanması" talep edilmişti. Alman Meclisi'nde yapılan oylamada AfD'nin talebi reddedilmişti. Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir AfD'nin önergesini mecliste yaptığı konuşmada ağır sözlerle eleştirmişti. Özdemir "Böyle bir davranış sergileyen ırkçıdır" demiş ve Almanya'da bir sansür kurumunun olmadığını, basının özgür olduğunu vurgulamıştı. Kaynak: DW

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