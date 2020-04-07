Af yasası Genel Kurul'da görüşülürken avukatlardan hapisteki meslektaşları için çağrı: 'Bir kişi bile özgür değilse hiç kimse özgür değildir'

AKP ve MHP'nin gruplarının ortaklaşa hazırlayıp meclise getirdiği ve TBMM’de Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan, 90 bin hükümlünün yararlanacağı infaz düzenlemesi (af yasası) hapiste bulunan gazeteciler, avukatlar ve aydınlar için bir ceza indirimi kapsamazken, indirim paketi toluma karşı işlenen suçların hükümlülerinin serbest kalmasının yolunu açacağına dair tartışmalar da sürüyor.

Bu tartışmalar sürerken avukatlar hapisteki meslektaşları için çağrı yaptı.

Avukatlar çağrılarında, 'Bir kişi bile özgür değilse hiç kimse özgür değildir', 'Avukatlar derhâl tahliye edilmelidir', 'Avukatların özgürlük çığlığına ses verin', 'Onların sesini duyun ve serbest bırakın', ifadelerini kullandı.