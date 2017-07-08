Af Örgütü, Erdoğan'a video ile seslendi: Hey, 1998'i hatırlıyor musun, seni desteklemiştik

Uluslararası Af Örgütü, aralarında örgütün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucularının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir videoyla seslendi. Örgütün resmi Twitter hesabından “Hey Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz” mesajıyla paylaşılan videoda, Erdoğan’ın 1998 yılında İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği hatırlatıldı. Erdoğan’ın okuduğu “Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizelerine de yer verilen videoda “Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılmanız için kampanya yürüttü. Laik hükümet o şiiri tehditkar bulmuş ve sizi hapse atmıştı” ifadeleri kullanıldı.