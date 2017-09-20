'Adres sorma' bahanesiyle çocuk kaçırmak istediler!

Adres bulma bahanesiyle oyun oynayan çocuklara yaklaşıp, kaçırmaya kalktı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Kameralara yansıyan görüntülerde 6 çocuk bir binanın merdiveninde oyun oynuyor. Daha sonra bir siyah minibüs sokağa girerek çocukların yanına park ediyor. Minibüsten inen kişi etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra çocuklara yaklaşıyor. Para vereceğini söyleyerek çocukları minibüse bindirmeye çalışan kişi, mahalledekilerin tepkisi üzerine çocukları bırakarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.