T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adnan Oktar’dan ‘ekonomik kriz’ yorumu!

25 Kasım 2016 03:10

Türkiye'nin gündemini meşgul eden ekonomik kriz ile ilgili oldukça ilginç bir yorum yapan Adnan Oktar, ekonomik krizin Allah tarafından "insanların azmaması için" çıkarıldığını iddia etti. A9 TV'de ekonomik kriz ile ilgili yorumda bulunan Oktar şunları söyledi: "Allah istese tüm dünyayı zengin eder. İmtihan için Allah tarafından ekonomi kasten daraltılıyor. Çok fazla şeyde azma oluyor. Allah'a dine karşı olmaya başlıyorlar. Ekonomi kısıldığında insanlar daha da Allah'a yaklaşıyorlar. Daha halim, selim, daha sevgi dolu oluyorlar. Ekonominin kısılması Allah'ın güzel bir sanatıdır. Nerede, nasıl ekonomik kriz olacağını Allah kaderde tespit etmiş. Fakirlere dikkat edin, Allah'ı daha çok severler."

ETİKETLER

adnan oktarekonomikkriz

Diğer Videolar

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı: Sakalı alana saç bedava!

İstanbul Havalimanı’nda aprona tilki girdi

Doğal Yaşam Parkı'nda bir ilk: Kaplan dünyaya geldi

Motosikletin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Sobe | Gazeteci Yiğit Karaahmet oyuncu Ezgi Çelik’e anlattı: Bu çağda homofobik olmak aşırı avam

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24