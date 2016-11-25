Adnan Oktar’dan ‘ekonomik kriz’ yorumu!

Türkiye'nin gündemini meşgul eden ekonomik kriz ile ilgili oldukça ilginç bir yorum yapan Adnan Oktar, ekonomik krizin Allah tarafından "insanların azmaması için" çıkarıldığını iddia etti. A9 TV'de ekonomik kriz ile ilgili yorumda bulunan Oktar şunları söyledi: "Allah istese tüm dünyayı zengin eder. İmtihan için Allah tarafından ekonomi kasten daraltılıyor. Çok fazla şeyde azma oluyor. Allah'a dine karşı olmaya başlıyorlar. Ekonomi kısıldığında insanlar daha da Allah'a yaklaşıyorlar. Daha halim, selim, daha sevgi dolu oluyorlar. Ekonominin kısılması Allah'ın güzel bir sanatıdır. Nerede, nasıl ekonomik kriz olacağını Allah kaderde tespit etmiş. Fakirlere dikkat edin, Allah'ı daha çok severler."