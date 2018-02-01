Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: Kerhanelerden alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor!

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hakkında yaptığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" açıklamasına tepki gösteri. Oktar, Diyanet İşleri Bakanı'na, "Kerhanelerden alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor!" dedi. Adnan Oktar, A9 televizyonunda yaptığı açıklamada Diyanet'in ‘hayali şeyler'le uğraştığı yorumuna karşılık olarak, “Kerhanelerden, şans oyunlarından, kumardan, içki fabrikalarından alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi.” ifadesini kullandı.