Adnan Oktar'dan Akit TV'ye: Ya bir gün açın Kuran ayetlerini okuyun, bir kere de 'fuhuş haramdır' deyin

Geçtiğimiz günlerde Akit TV spikeri, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri bu adama bir şey yapmayacak mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya kafa tutuyorsun. Ne olur bu adama gerekli dersi ver. Gerekli dersi verirsen söz veriyorum gelip elini öpeceğim. Vallahi, billahi bu adam tehlikeli" diye konuşmuştu. Adnan Oktar bunun üzerine Akit'te yayınlanan haberlerde LGBTİ'yi temsil eden gökkuşağı renklerinin yer aldığını ve 'homoseksüel' olduklarını söyledi. Adnan Oktar, “Ya bir gün açın Kuran ayetlerini okuyun, bir kere de ‘fuhuş haramdır', şarap fabrikaları kapatılsın, rakı fabrikaları kapatılsın' deyin” ifadelerini kullandı.