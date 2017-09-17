Adnan Menderes'in idam edilişinin 56'ncı yılı: Hiç kırgın değilim, hiçbir dargınlık duymuyorum

Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 56'ncı yılı dolayısıyla Aydın'da anma programları yapıldı. Sevgi Yolu'nda Adalet Partisi Aydın İl Teşkilatı tarafından Adnan Menderes'in idam edilişinin 56. yılı nedeniyle helva hayrı yapıldı. Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Adalet Partisi Aydın İl Başkanı Aydın Sezer, Adnan Menderes'i gayri meşru bir şekilde indiren zihniyeti, Türk milletinin vicdanlarında mahkum ettiklerini söyledi. Partisinin Menderes ve arkadaşlarının düşüncelerini ayakta tutabilmek amacıyla kurulduğunu vurgulayan Sezer, "Adnan Menderes yaşamının büyük bir bölümünü ülkesinin ve Aydın'ın kalkınmasına adamış bir devlet adamıdır. Adalet Partisi de onun yarım bıraktığı hizmetleri tamamlamak için kurulmuştur. Merhum başbakanımız Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu saygı ve minnetle anıyoruz." dedi. Öte yandan Menderes'in doğduğu Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'nde de lokma hayrı yapıldı.