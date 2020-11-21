Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları çekim yapan muhabiri darp etti

Aksaray’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve jandarmaya mukavemet eden 2 şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen muhabirlere saldırıp, bir kadın muhabiri darp etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray merkez bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri Ö.O. (23) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini A.T.'ye (22) satmak isterken suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını N.O.'da (33) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.