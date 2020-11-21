T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları çekim yapan muhabiri darp etti

21 Kasım 2020 16:20

Aksaray’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve jandarmaya mukavemet eden 2 şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen muhabirlere saldırıp, bir kadın muhabiri darp etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray merkez bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri Ö.O. (23) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini A.T.'ye (22) satmak isterken suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını N.O.'da (33) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

ETİKETLER

aksaraykadın muhabiri darp ettiuyuşturucu ticaretiGülağaç ilçesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2021

Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim"

'Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hulki Cevizoğlu'nun sözlerine yanıt: "Bana yapılan bir bühtandır"

Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerin avukatı: Öğrencilere çıplak arama dayatıldı, polisler paçalarından tutup çıkarmaya çalıştı

Can Ataklı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını okurken bir süre gülmekten konuşamadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrenciler canlı yayında 'çıplak arama' iddiasını gündeme getirdi...

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: Hiçbir veri yok,...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'eski tip kimlik' uyarısı...

Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu üniversitede KPSS'den en düşük puanı alan...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrenciler canlı yayında 'çıplak arama' iddiasını gündeme getirdi...

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24