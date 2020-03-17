Adliyelerde Koronavirüs önlemi: Polis ve şüpheliler maske ve eldiven takıyor

Samsun Adliyesi'ne gelenlerin, Koronavirüs'e karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülürken, polisler ve şüpheliler de eldiven ve maske kullanıyor.

Samsun'da Korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında adliyede gerekli önlemler alınırken, poliste adliyeye sevk ettiği şüpheli şahıslara ve kendilerine maske takıp adliyeye götürüyor. Samsun'in İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi S.C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınd.

Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çekilen görüntülerde polisin ve şüphelinin ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske olması dikkati çekti.