Adliye önünde eylem yapan taksiciler, UBER olduğunu tahmin ettikleri araçlara pet şişe attı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu. UBER protestosu içeren dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Bazı taksiciler ise UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı.